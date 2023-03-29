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Никто из людей не пострадал, но инфраструктуре повезло меньше.

Боевики ВСУ обстреляли локомотивное депо Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

По предварительным данным, в объекты депо ранним утром попали несколько снарядов. Есть повреждения и разрушения. Среди людей никто не пострадал.

Факт удара подтвердили в администрации Мелитополя. На месте происшествия работают экстренные службы.

О серии взрывов в Мелитополе также сообщалось 27 марта. Тогда в администрации Запорожской области рассказали, что они тоже прогремели утром. В результате оказались частично разрушены несколько зданий. Пострадали не менее четырех человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Запорожской области устроил самосуд над боевиками ВСУ.