«Хуже, чем рак»: звезда КВН Якушев вспомнил о запое, который чуть не погубил его

Фото: Instagram* / jokehead

Десять лет назад жизнь юмориста находилась на волоске. Только тогда он осознал, что не готов еще прощаться со своими родными и близкими.

Звезда КВН Александр Якушев вспомнил страшный период в своей жизни. Оказалось, позитивный на сцене мужчина десять лет назад столкнулся с тяжелой болезнью, которую спровоцировала алкогольная зависимость. Комик мог днями забываться, засыпать, просыпаться и вновь тянуться к бутылке. Страшный круговорот остановился лишь тогда, когда Якушев почувствовал себя плохо.

«Меня вырвало кровью. Потом проснулся и понял, что страшно болит с левой стороны. Боль усиливалась так, что невозможно было. Меня привезли в больницу, сделали УЗИ и сказали, что это панкреонекроз. Все очень серьезно», — вспомнил юморист в подкасте Ивана Абрамова на YouTube.

Как сейчас признается Якушев, в медицинском учреждении он оказался поздно, но все же был шанс на спасение. Врачи тут же сделали ему операцию и удалили часть поджелудочной железы. Восстановление длилось долго, шансы на то, что он выживет, врачи первое время не давали.

«Пришел доктор, объяснил, что со мной произошло. Говорит, что в каком-то смысле это хуже, чем рак. Летальность очень высокая. Происходит некроз тканей поджелудочной железы», — добавил он.

Именно в тот момент Якушев по-настоящему понял, как сильно он хочет жить и что оставлять родных пока не готов. Тогда он пообещал себе перестать употреблять алкоголь.

«В этом году будет десять лет, как не пью. Наверное, сейчас мне можно выпить, моя поджелудочная справится», — отметил Якушев.

Через три года после случившегося юморист сыграл свадьбу. Его избранницей стала коллега по КВН Татьяна Уварова. А уже в 2017-м он во второй раз стал отцом. На свет появилась дочка Антонина. От первого брака у него есть дочка Арина.

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