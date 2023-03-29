Голландские ученые создали фрикадельку из мамонта. Попробовать ее не удалось

Фото, видео: Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW; 5-tv.ru

Мясо вымершего животного может быть токсичным.

Фрикадельку из мамонта приготовили ученые в Голландии. ДНК вымершего животного внедрили в клетки овцы и слона.

Вот только отведать экзотическое блюдо не получится. Ученые переживают, что древняя фрикаделька может быть опасна для современного человека.

Неизвестно, как отреагирует организм на белок возрастом 5000 лет. А сами создатели отмечают, что у блюда очень специфический запах, так что фрикадельку накрыли стеклянным куполом, чтобы не пугать посетителей.

А главное, чтобы уберечь их от соблазна устроить дегустацию.