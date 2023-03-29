В Петербурге стартовал сезон корюшки, правда, пока контрафактной и прошлогодней

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Питерские торговцы наладили сбыт прошлогодней корюшки под видом свежей. Перемороженная рыба не имеет характерного запаха и грозит отравлениями.

Жители Петербурга столкнулись с вопиющим фактом злоупотребления одной из старейших городских традиций. В то время, как по весне город заполняется многочисленными лотками со свежей балтийской корюшкой, свою рыбку в мутной воде пытаются поймать ушлые дельцы. Под видом нового балтийского улова они продают прошлогоднюю замороженную рыбу с Дальнего Востока. Павел Панов выяснил, чем грозит подделка и как ее разглядеть.

И никакого намека на специфический огуречный запах, который в сезон корюшки заполняет петербургские улицы. Рыба мятая, продается в условиях антисанитарии. Как хранилась корюшка, когда была выловлена и где — здесь ответить не могут.

За один день торговец, по его словам, продает по 40 килограммов такой рыбы по цене от 350 до 650 рублей. Подобная покупка может быть опасна, считают специалисты. Для того, чтобы выбрать хорошую корюшку — нужно брать ее в официальных местах продажи и знать два простых правила проверки свежести.

«Глаза не мутные должны быть. Основной момент в районе спинки надавить пальцем. Если ткань отыгралась назад, то тогда нормально. Если ямка осталась, то такую рыбу лучше не брать», — рассказал Александр Ишевский, доктор технических наук, пищевой технолог.

Может наступить очень тяжелое пищевое отравление вплоть до летального исхода. И конечно рыбу в нелегальных местах продажи не проверяют на паразитов. Так в мае прошлого года ветэкспертиза в двух партиях корюшки, выловленной в Финском заливе, выявила гельминты, опасные для здоровья человека. Точкой продажи корюшки возле метро «Комендатский проспект» уже заинтересовались проверяющие.

«Информация уже находится у сотрудников комитета, которые отвечают за проведение рейдов. Будет проведена проверка и в случае выявления товаров в непредназначенном для этого месте, территория будет освобождена, торговая точка — ликвидирована», — рассказала Александра Горбатовская, пресс-секретарь комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Вот только далеко не факт, что эти так называемые предприниматели вернутся сюда, а не развернут торговлю возле другого метро. Да и на официальной точке можно столкнутся с недобросовестным продавцом.

Продавец уверяла, что еще вчера рыбка плавала в Финском заливе, а уже сегодня оказалась на прилавке. Наши сомнения в свежести рыбы и искренности слов продавца подтвердили в лаборатории ветеринарного контроля.

Выдали ветеринарное свидетельство в котором указано, что корюшка балтийская и паразитов в ней нет, вот только поймали ее в мае прошлого года и все это время хранили в замороженном виде. Продавец лукавство признала и продолжила торговлю, правда, уже без заверений, что рыбка нового улова. Свежей корюшки сейчас еще очень мало. Рыбацкие артели ловят ее всего по несколько килограммов.

В этом году рыбакам выделят специальные места для продажи свежей рыбы. О них можно будет узнать на официальном сайте комитета по контролю за имуществом. И не покупать рыбу в сомнительных местах, обязательно проверять документы. И тогда опасного контрафакта станет в разы меньше.