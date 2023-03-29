Эксперт по безопасности рассказал, как отличить трейдера от криптомошенника

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Молодой бизнесмен располагал к себе людей, демонстрируя в соцсетях кадры красивой и богатой жизни. А потом внезапно исчез с деньгами вкладчиков.

Сотни доверчивых вкладчиков стали жертвами криптомошенника. Молодой человек выдавал себя за успешного трейдера — публиковал фотографии красивой жизни, вел публичный Telegram-канал. А еще обещал невероятные проценты по вкладам и даже какое-то время выплачивал их.

Но, как это часто бывает, бизнесмен однажды неожиданно пропал. Как же это все произошло, вместе с пострадавшими пытался понять корреспондент «Известий» Василий Михеев. Смотрите подробности в репортаже.

Из зала в офис, из офиса в шикарные апартаменты, оттуда — на отдых куда-нибудь в Таиланд или Дубай. Молодой бизнесмен Максим Столыпин в социальных сетях производил впечатление успешного. И вызывал доверие.

«Первый раз отправила пять тысяч. Спустя период, это был десятый день, получила их на карточку с процентом. Получила, грубо говоря, 6800, докинула 200 рублей и семь тысяч отправила», — вспомнила обманутая вкладчица Софья Обищенко.

Легкие деньги вскружили голову. За месяц с небольшим Максиму перекочевали полмиллиона кредитных рублей из кармана Софьи. А вот с процентами почему-то уже не вернулись. Но даже после задержек выплат вкладчики продолжали надеяться и верить.

«Мне он не казался обманщиком и мошенником, потому что максимально располагал к себе. Он вел Telegram-канал, в котором был максимально открытым, дружелюбным», — отметила пострадавшая Марина Павлова.

С виду — обычная IT-компания! Если разобраться — постановка с первого до последнего кадра! Актер Егор Шейна — в ролике блогера он Даня — в своих соцсетях рассказал, как было дело.

«Сделайте вид, что вы там общаетесь между друг другом о чем-то, я сейчас буду проходить-снимать», — рассказал о полученных инструкциях Егор.

Почему-то мошенники считают, что успешные трейдеры непременно должны выглядеть как рэп-звезды. Дела свои делать только в престижных офисах где-нибудь в Москва-сити, жить в элитных ЖК, водить иномарку класса люкс и отдыхать как настоящие миллионеры. Самое удивительное, что явно взятые в аренду на час элементы роскоши продолжают работать на доверчивых клиентов. Хотя все знают, что успешные трейдеры живут и выглядят немного по-другому.

Вот и Максим Столыпин — на деле и не трейдер, и не Максим Столыпин. А некто Артем Мурашев, зарегистрированный в Самаре. Он уже является основным фигурантом нескольких заявлений в полицию.

«Просим просто знать этого человека в лицо и не попадаться ни на него, ни на его друзей. И мы ищем, ищем его самого. Написали уже в прокуратуру заявление, в полицию», — распространяются призывы по сети.

В родной Самаре, где прописан Артем Мурашев, живет только бабушка. Говорит, внук за границей. В России его искать бесполезно.

«Я с ним два года точно не общаюсь», — призналась пожилая женщина.

Среди обратившихся к правоохранителям и Евгений Костин из Орловской области. Изначально просто хотел немного подзаработать на отдых у моря. Дальше, вспоминает, все как в тумане — от трех вложенных тысяч в мгновение ока подскочил до 50. Естественно, в итоге остался без них. Именно на азарте попытаются сыграть мошенники — будут торопить и уговаривать не упустить уникальный шанс.

«Профессиональные трейдеры, в общем и целом, никогда не торопят клиента — это игра вдолгую. Профессиональные трейдеры никогда не будут обещать фиксированную доходность», — предупредил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Психологи же не так лояльны к жертвам авантюристов. Поясняют, что горе-вкладчики всегда подсознательно в курсе, что их обманут. Говорят, это схоже с игроманией.

«Это же всегда история про ожидание чуда. Незрелый человек попадает всегда в эти мошеннические схемы», — сказала психолог Ирина Смолярчук.

Где находится сейчас Столыпин-Мурашев — неизвестно. И следы его присутствия в интернете исчезли, будто и не было никогда такого криптоинвестора. Впрочем, по свидетельству очевидцев в обманной схеме замешан не только Максим-Артем.

«Как я понял, искать надо либо лысого, либо того чувака, который снимал офис сам. Его ни в одном кадре нет», — поделился Егор Шейн.

Вероятно, юноша вообще был лишь обложкой. А управлял и присваивал деньги его сообщник.