Ультиматум киевского режима монахам Киево-Печерской Лавры истекает сегодня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev; 5-tv.ru

Священнослужителей хотят изгнать из обители.

Сегодня истекает срок ультиматума властей Украины монахам Киево-Печерской Лавры. Их планируют изгнать из обители.

Министерство культуры страны уже направило Украинской православной церкви уведомление об одностороннем разрыве аренды помещений монастыря, в четверг здесь должна заработать комиссия по приемке имущества.

А на этом фоне в Ивано-Франковске на западе Украины был захвачен другой храм УПЦ. Около двухсот агрессивных людей в масках и с применением газа выломали двери и ворвались в церковь.

Уже известно, что преступлениям украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви даст оценку Следственный комитет России.