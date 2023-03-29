Принц Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии информации о прослушке телефона

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В преддверии коронации Карла III его сын продолжает напоминать о своих непростых отношениях с родственниками.

Принц Гарри, который прибыл недавно в Великобританию, продолжает борьбу с представителями СМИ. Чтобы доказать свою правоту, он готов вновь бросать обвинения в сторону королевской семьи, с которой у него и так непростые взаимоотношения. Так, во время предварительных слушаний в суде герцог Сассекский заявил, что родные намеренно скрывали от него информацию о прослушке телефона.

Разбирательство началось против британского издательства Associated Newspapers. Истцами выступают принц Гарри, певец Элтон Джон, актриса Элизабет Херли и еще несколько человек. Они убеждены, что стали жертвами издательского дома, нанимавшего частных детективов для установки жучков в автомобилях и домах селебрити. Принц Гарри глубоко убежден — королевская семья об уловках журналистов знала.

«Учреждение (так Гарри назвал королевскую семью — Прим. ред.), без сомнения, скрывало от меня в течение долгого времени информацию о взломе телефонов со стороны News Group Newspapers, и это стало очевидно лишь в последние годы, когда я начал собственную тяжбу, воспользовавшись иной юридической помощью и представителями», — привел слова принца Гарри журнал PEOPLE.

По его убеждению, сейчас королевская семья ведет себя тоже странно. Ее члены якобы не хотят свидетельствовать против издательского дома, чтобы не вскрылись какие-либо неприятные подробности их жизни. Поэтому продолжают придерживаться принципа не жаловаться, и не объяснять.

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