Татьяна Буланова ответила на слухи о беременности, упомянув Прохора Шаляпина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Артистка готовится выйти замуж в третий раз. Но как эпатажный коллега Шаляпин связан с личной жизнью знаменитости и тем более возможной третьей беременностью?

Певица Татьяна Буланова, планирующая летом в третий раз связать себя узами брака, заговорила о беременности. Поводом для такой темы стал недавний выход в свет артистки. Во время представления нового альбома многие заметили округлившийся животик, хотя платье знаменитость одела необтягивающее. Буланова не стала долго молчать и сразу поставила точку в данном вопросе.

«Нет, я еще подожду лет десять. Я не знаю, откуда эти слухи. Прохор Шаляпин не участвует в процессе. Кто-то увидел животик какой-то, тень упала», — заявила знаменитость в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru на юбилейном концерте композитора Олега Иванова.

Шаляпина она упомянула по причине того, что именно он выложил провокационный ролик в сеть. Но к данной теме все же артист никак более не причастен. Жених Булановой Валерий Руднев. Он бывший теннисист, а ныне бизнесмен, младше знаменитости на 19 лет.

Несмотря на разницу в возрасте, жених и невеста счастливы. В ноябре мужчина сделал предложение руки и сердца, подарив Булановой кольцо с танзанитом и бриллиантами за полмиллиона рублей. Выбор знаменитости полностью поддержал старший сын Александр Тагрин. От второго брака Буланова воспитывает сына Никиту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протекает беременность жены Павла Прилучного на последних месяцах.