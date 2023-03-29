Обманывают всех? Самойлову и Джигана спалили на одной вечеринке

Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

Супруги для наблюдающих в сети за ними и перед собственными детьми делают вид, будто они в ссоре. Но на днях внезапно, якобы не сговариваясь, оказались на одной тусовке. Совпадение или тайная встреча?

Ситуация в семье блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана обрастает все новыми подробностями. По версии женщины, в их отношениях наступил тяжелый период, из-за чего ее муж даже съехал из роскошного особняка. О причинах никто из них сообщать не стал. И все бы ничего, если бы не недавний поход обоих на одно мероприятие…

На днях Самойлова рассказала, что она собирается на вечеринку. К походу брюнетка готовилась основательно, выбрала роковой образ: облегающее мини-платье, подчеркивающее грудь, и дерзкую убранную прическу.

«Экспериментирую. Мне даже нравится», — хвасталась нарядом блогер.

А после опубликовала фото уже на вечеринке. В блоге Джигана появился тоже кадр на фоне того же баннера, что запечатлелась и Самойлова. Снимки опубликовал StarHit.ru. При этом никто из супругов не упомянул, что он встретил свою вторую половинку. Многие тут же заподозрили, что пара на самом деле не разъезжалась. Они продолжают жить вместе, а все рассказы о кризисе в семье — не более чем пиар.

Многие тут же вспомнили, как в начале года Самойлова рассуждала о том, что развод и драма в их семье привлекли бы еще большее внимание публику к ним.

«Развестись для нас было бы просто восхитительно для бизнеса, потому что людям наблюдать за драмой гораздо интересней, чем за счастливой спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз», — размышляла блогер.

Но тогда заверила, что привлекать публику и повышать за счет этого доход не собирается, ведь семья для них важнее. Поклонники не особо поверили в эти слова. Но сейчас только и остается гадать, действительно ли в паре не все так гладко или драма создана искусственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем начал флиртовать рэпер Джиган после переезда из семейного гнездышка.