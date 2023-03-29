Асмус ответила на «смачное» оскорбление во время спектакля шуткой про секс

Кристина Асмус ответила на оскорбление во время спектакля шуткой про секс

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Актриса уже сталкивалась со шквалом критики в свой адрес из-за откровенных сцен. Как теперь она реагирует на хамство поклонников?

Актриса Кристина Асмус шуткой ответила на оскорбление одного из зрителей, которое тот выкрикнул во время провокационного спектакля в Театре имени Ермоловой. Артистка играет в постановке главную роль.

Когда Асмус была на сцене, кто-то из зала громко назвал ее одним словом девушкой легкого поведения. Как пишет 7Дней.ru, это был «смачный выкрик».

Раздувать скандал и сразу же отвечать Асмус не стала, чем восхитила поклонников. Позже выяснилось, что она просто не услышала нападок зрителя. По ее словам, была слишком увлечена работой.

«Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», — пошутила артистка.

К слову, три года назад Кристина Асмус уже оказывалась в центре секс-скандала. После роли в одном из фильмов, где у нее было немало откровенных сцен с Иваном Янковским, ее какими только словами не называли. Масла в огонь подливало и то, что на тот момент она была замужем за Гариком Харламовым. Тот заступался за теперь уже бывшую жену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кристина Асмус не хочет переезжать из загородного дома Гарика Харламова.