Появилось видео с моментом столкновения поезда и легковушки в Крыму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Следком; 5-tv.ru

В результате ДТП погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

Опубликовано видео с моментом столкновения поезда и легковушки в Крыму. Ролик в своем Telegram-канале выложил Следственный комитет РФ.

В начале видео видно, что автомобиль выезжает на железнодорожный переезд в тот момент, когда по путям на полном ходу едет поезд. В такой ситуации машинист никак не мог избежать столкновения.

На следующих кадрах показаны последствия ДТП. Легковушка марки Skoda превратилась в груду искореженного металла. Поезд протащил ее по путям еще на много метров вперед, прежде чем смог остановиться. В салоне автомобиля и на шпалах видны следы крови.

В СК уточнили, что ДТП произошло примерно в 20:30 в районе села Вольное Джанкойского района. Водитель легковушки наверняка видел поезд, но рассчитывал успеть проскочить. В результате столкновения он и трое его пассажиров, включая двоих детей, погибли на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что примерно через час после ДТП в Крыму поезд продолжил движение. Он направлялся из Севастополя в Санкт-Петербург.