Союзники США в СБ заявили о «предвзятости» России в деле о «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Xie E

Ранее СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Союзники США в Совете безопасности ООН воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Более того, эти страны еще и обвинили РФ в предвзятости, а Москва пытается намеренно политизировать данное расследование.

«В контексте идущих национальных расследований мы не считаем, что приемлемо инициировать такую комиссию в данной ситуации», — заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Собственно, в день голосования в поддержку выступили только Россия, Китай и Бразилия. А вот США, Великобритания, Япония, Франция, Швейцария, Албания, Гана, Габон Мальта, Мозамбик и Эквадор воздержались, сославшись на уже ведущееся расследование ФРГ, Дании и Швеции.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сразу отметил, что данные результаты голосования показывают, что Америка и ее союзники пытаются замести следы. По его мнению, эти страны пытаются сделать вбросы различного рода и бредовые версии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле отреагировали на отказ СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам».