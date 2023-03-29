Внезапные боли: из-за чего Сильвио Берлускони попал в больницу
Сильвио Берлускони почувствовал боли в теле перед госпитализацией
Фото: www.globallookpress.com / LaPresse / Roberto Monaldo
Политик переночует в клинике, но врачи планируют его выписывать уже завтра.
Незадолго до госпитализации бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони почувствовал боли в теле. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Согласно последней информации, 86-летний политик все-таки смог сам добраться до клиники «Сан-Рафаэле», где врачи успокоили его и объяснили, что состояние мужчины никаких опасений не вызывает. Эту ночь они продержат его в клинике, на всякий случай.
Напомним, в начале 2022 года Сильвио Берлускони также был госпитализирован в «Сан-Раффаэле» с тяжелой инфекцией мочевыводящих путей.
А в 2021 году политик попал в больницу после неудачного падения в своей резиденции в Риме. Мужчина серьезно ушиб бок — пришлось пройти полное обследование в Милане.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован в Милане.