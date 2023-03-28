«Поплыла»: Анна Семенович показала себя без косметики и фильтров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / ann_semenovich; 5-tv.ru

Артистка решилась на такой шаг ради своих фанатов, но они снова ее разочаровали.

Певица Анна Семенович услышала пожелания поклонников и рискнула выложить в сеть видео, на котором предстала во всей красе: без фильтров и фотошопа. Однако, лучше бы она этого не делала, ведь на звезду обрушилась тонна критики.

Артистка недавно побывала на Мальдивах, откуда привезла с собой контента еще на месяц вперед. Плюс, Семенович снималась на белоснежных пляжах в эксклюзивных купальниках. После нескольких неудачных фотографий, которые были отретушированы настолько, что у звезды пропал пупок, Анна, видимо, попыталась исправить ситуацию.

На одном из видео певица показывает, как плывет на лодке встречать закат в купальнике и парео. Но пользователи тут же начали хейтить Семенович, несмотря на ее счастливый вид.

«Колхоз останется всегда колхозом! Волочкова и Вы два сапога на одну ногу», — написал один из фанатов.

Другие отметили, что знаменитость очень поправилась за последнее время, а на этом видео даже «заплыла».

Тем не менее, были и те, кто защищал певицу и подметил, что «все хейтеры ей просто завидуют».

До этого звезда рассказала, что отдых на Мальдивах омрачился не нее кражей ее любимых купальников, которые были сшиты специально под ее грудь. Оказалось, что некий злоумышленник стащил несколько комплектов, но она заметила слишком поздно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Семенович пожаловалась на кражу.

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