Черный пакет с частью человеческого тела обнаружили в центре Москвы
У Павелецкого вокзала в Москва-реке нашли пакет с частями тела женщины
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Плавающий сверток был виден невооруженным глазом. Что произошло в центре столицы?
Страшную находку обнаружили в Москва-реке у Павелецкого вокзала в столице. Как сообщает ГСУ СК России, в черном мешке был найден фрагмент человеческого тела.
Согласно последним данным, часть тела принадлежит, скорее всего, женщине. Пакет был обнаружен полицией в акватории Москвы-реки в плавающем мусоре у правого берега.
Фрагмент тела человека, найденный у Павелецкого вокзала.
Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В распоряжении правоохранительных органов — ответы очевидцев и данные камер видеонаблюдения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как на севере Москвы нашли покусанное и расчлененное тело женщины без рук.