Пентагон: США продолжат разведполеты беспилотников над Черным морем

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В Минобороны США уклонились от прямого ответа на вопрос о продолжении исследований в районе падения MQ-9.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские дроны продолжат осуществлять разведывательные полеты над акваторией Черного моря. Однако в США отказались уточнять, будут ли скорректированы маршруты после падения беспилотника в зоне района временного режима использования воздушного пространства недалеко от Крымского полуострова.

«Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации», — прокомментировал Остин.

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 произошел 14 марта. Как отметили в Минобороны РФ, летательный аппарат совершил резкий маневр и рухнул в воду. Западные СМИ уверяют, что крушение дрона в Черное море произошло в результате столкновения с винтом российского истребителя Су-27.

По данным источника «Известий», происшествие с американским беспилотником действительно случилось, однако информация об участии российского самолета в инциденте не подтверждена. В военном ведомстве подчеркивали, что истребители вылетали на место для фиксирования нарушителя, но с летательным аппаратом в контакт не вступали.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик.