Убивали людей пятью способами: как американцы обратили в прах Хиросиму и Нагасаки

Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann via www.imago-im; фото из личного архива Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Зачем Вашингтон пытается запугать Москву публикацией архивных материалов 1960 года о подготовке ядерной атаки?

В США вовсе не случайно рассекретили кадры 1960 года, показывающие, как стратегические бомбардировщики B-52 будут наносить ядерные удары в случае «нападения» СССР на США. Это своего рода предупреждение России. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он обратил внимание на то, что материалы были обнародованы сразу после того, как Россия объявила о создании хранилища ядерных боеприпасов на территории Белоруссии. По мнению Кнутова, США таким образом напоминают России, что у них давно разработаны планы и способы сокрушительного ядерного удара по ее территории.

Впрочем, на Западе особо и не скрывают, что публикация рассекреченного архива направлена на устрашение России. В издании Daily Mail, которое одним из первых распространило материалы, отметили, что официальные лица США выпустили видео после того, как в РФ предупредили об «апокалипсисе», если Запад продолжит вооружать Украину.

Однако готовы ли США действительно применить ядерное оружие? После того как Вашингтон — и это почти открыто признается всеми в мире — решился на подрывы «Северных потоков», от американской администрации можно ожидать каких угодно безумных действий. Тем более что США — единственная страна в мире, которая уже применяла ядерное оружие: в августе 1945 года ее бомбардировщики сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки в Японии. Ужасающие последствия этой преступной и бесчеловечной атаки жители Страны восходящего солнца испытывают на себе до сих пор.

Как объяснил Кнутов, ядерный взрыв имеет несколько поражающих факторов. Первый — это световое излучение, возникающее при взрыве и имеющее скорость света. Оно может выжигать глаза, оставлять ожоги на коже, воспламенять деревянные постройки.

На самом деле, по свидетельствам выживших после удара по Хиросиме, световая вспышка мгновенно обратила в пепел тех, кто ближе всех оказался к эпицентру взрыва, а бумага и другие горючие материалы воспламенялись на расстоянии до двух километров от эпицентра. Кроме того, широко известны снимки из Хиросимы, на которых видны силуэты человеческих тел на стенах, оставленные световым излучением.

Одновременно со световой вспышкой распространяется электромагнитный импульс, который выводит из строя радиотехническую аппаратуру, а через некоторое время идет ударная волна, которая разрушает и сметает все на своем пути.

«В Хиросиме и Нагасаки была именно такая последовательность: вначале световое излучение с пожарами и со всеми вытекающими последствиями, потом электромагнитное излучение, потом ударная волна и последний фактор — проникающая радиация. Это воздействие соответствующих частиц, которые вызывают лучевую болезнь у людей и всего живого, что находится на определенном расстоянии от взрыва», — отметил Кнутов.

Он подчеркнул, что последствия радиации не менее губительны, чем сам взрыв, потому что период полураспада многих радиоактивных элементов исчисляется сотнями и тысячами лет. Все это время они становятся причиной возникновения у людей многих тяжелых заболеваний и патологий.

Так, если число погибших в Хиросиме и Нагасаки непосредственно от взрыва составило около 70-80 тысяч человек, то в течение последующих пяти лет от последствий ядерного удара умерли свыше 200 тысяч. Всего же количество погибших в результате ядерной атаки на Японию сегодня оценивается не менее чем в полмиллиона человек.

При этом многие современные американские политики пребывают в иллюзии того, что США могут нанести России превентивный удар, на который она уже не сможет ответить. Об этом на днях заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — подчеркнул он, говоря о заблуждении официальных лиц США.

По словам Патрушева, России есть чем ответить на угрозы, исходящие от любых противников.

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — предупредил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, могут ли США ударить по России так, как планировали в середине прошлого века.