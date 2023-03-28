Drama Queen по-французски: Макрон позирует для нуарных фотосессий, пока общество громит Париж

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Бесконечно можно наблюдать за тремя вещами: водой, огнем и самолюбованием Эммануэля Макрона. Вопрос лишь в том, сколько еще выдержат протестующие французы.

Официальный фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассоньер в своей социальной сети поделился свежей партией снимков Эммануэля Макрона. На черно-белых кадрах французский лидер драматично смотрит то в камеру, то в сторону, то сердито складывает руки в крест. Неужели французский президент так озадачен протестами в стране?

А ведь есть, над чем задуматься. Франция находится на грани раскола из-за пенсионной реформы. Граждане выходят на улицы и в отчаянии буквально сжигают свою страну: в полицию летят петарды, камни, стекло из разбитых витрин, а на площадях горят костры. Чуть не сожгли и Мэрию в Бордо. Граждане не довольны не только предстоящими переменами но и уже ощутимым падением уровня жизни.

Автор реформы, Эммануэль Макрон, пытается успокоить население, однако пока спокойствие удается сохранять только ему. А самое главное — французский лидер все еще находит время для наполнения социальных сетей своими фотографиями в образе «короля драмы».

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон спрятал дорогие часы на интервью о пенсионной реформе.