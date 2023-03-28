Танкер с химикатами захвачен пиратами в Атлантическом океане
Пираты захватили танкер в Гвинейском заливе
Фото: Reuters
Как преступникам удалось проникнуть на борт? Что сейчас с экипажем?
Танкер датской компании Monjasa был захвачен пиратами в Гвинейском заливе Атлантического океана. Об этом сообщает агентство Reuters.
Это произошло в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Данное судно ходит под флагом Либерии и перевозит нефть и химикаты.
Согласно последним данным, на борту в момент захвата находились 16 членов экипажа, однако они успели спрятаться в безопасном помещении на территории судна.
«Все каналы связи с судном отключены», — говорится в сообщении.
Сообщение об атаке пиратов было отправлено в центр морского сотрудничества под управлением британских и французских военно-морских сил.
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