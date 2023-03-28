На Выборгской таможне пресекли попытку вывоза из РФ старинных икон и картин

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Мужчина указал особый груз в декларации. Шедевры не дали увезти в Финляндию.

Старинные картины и иконы хотел незаконно вывезти из нашей страны в Финляндию россиянин, постоянно проживающий в США. Но его остановили на Выборгской таможне.

Мужчина не стал скрывать, что везет особый груз и указал его в декларации. При этом никаких разрешительных документов на вывоз культурных ценностей он не предоставил. В его багаже нашли шесть икон XIX века, картину знаменитого русского портретиста Левицкого и пейзаж Михаила Клодта — племянника скульптора Петра Клодта — автора знаменитых коней на Аничковом мосту в центре Петербурга. Все шедевры остались в России.