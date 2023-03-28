Аварийное жилье и здравоохранение стали темами встречи Путина и главы Самарской области

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Также политики обсудили планы по производству отечественных автомобилей.

Перспективы «АвтоВАЗа» стали одной из главных тем разговора Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По словам главы региона, минувший год был непростым для предприятия, но в этом завод собирается выпустить почти полмиллиона автомобилей. Президента также интересовало решение проблемы аварийного жилья.

Также Азаров доложил об успехах в здравоохранении. По словам губернатора, за минувший год в регионе начали работу 115 новых больниц и поликлиник. Около 200 объектов капитально отремонтированы, полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи.