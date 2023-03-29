На защите людей: как российские десантники перехватывают дроны ВСУ у Днепра

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Со слов военнослужащих, украинские боевики несколько раз в неделю пытаются форсировать Днепр. Подбираются группами. Как их обнаруживают ВС РФ? И какое оружие применяют?

Российская ПВО впервые за время спецоперации перехватила управляемый снаряд РСЗО GLSDB. Об этом сообщили в Минобороны. Это так называемая «умная» авиабомба с двигателем — совместная разработка Boeing и Saab. Кроме того, за последние сутки сбиты 18 ракет системы HIMARS и 12 беспилотников.

Как перехватывают украинские дроны, в том числе разведывательные, съемочной группе показали десантники, которые сейчас стоят на защите людей в Херсонской области. Корреспондент «Известий» Мэри Бадунц увидела российские силы ВДВ в деле.

«Это левобережье Каховского водохранилища. Здесь оборону держат десантники Приморья. Сейчас нахожусь в наблюдательном пункте. Позиции ВСУ на противоположном берегу. И в хорошую погоду они как на ладони», — рассказала Мэри.

Противник пытается форсировать Днепр небольшими группами. Как это называют бойцы — разведка боем. Для националистов важна любая информация о российских военных.

«Это происходит периодически. Один-два раза в неделю. Обычно небольшие группы — от двух до четырех лодок. У них на вооружении находятся лодки катерного типа», — рассказал военнослужащий РФ с позывным «Филин».

Ни одна лодка до берега не доплывает. Уничтожают сразу. То, что не увидит боец с наблюдательного поста, разглядят с коптера. Ни одна разведка противника не обходится без использования дронов. Российские военные научились бороться с этим. Вот так можно держать до тех пор, пока не сядет заряд. Боец показывает, как перехватывают именно разведывательные дроны. Один фиксирует в небе, другой подстреливает.

«Вот данный экземпляр, который пытался противник применить и провести разведку нашей местности. Данный вид, если работает на сброс гранаты, приносит очень большой вред личному составу», — пояснил военнослужащих РФ Андрей.

«Когда мы начинали спецоперацию, таких средств противодействии не было. И при столкновении с БПЛА квадракоптерного типа не было, пока непонятно, как вообще противодействовать. Данное направление борьбы очень актуально. И я думаю, что надо очень сильно развивать», — отметил еще один военный.

В этих местах всегда неспокойно. На противоположном берегу вновь скопление силы противника и странные активности. Выезжает боевая машина десанта. Расстояние достаточно небольшие. Работают по живой силе. Подключают артиллерию. Летят 120-миллиметровые мины. Самоходный миномет «Нона» лишь на первый взгляд кажется неповоротливой. После пусков быстро меняет позицию.

Десантники на этих позициях замаскировались так, что сразу и не понимаешь, что под ногами целый подземный город. Бесконечные коридоры и развилки. Окопы зарыты очень глубоко. Внутри по-армейски аккуратно и чисто, все на своих местах. Бойцы показывают кухню, столовую и баню. У этого подразделения есть все, чтобы отдохнуть после тяжелой смены.