Путин: вся страна переживает из-за гибели военных в Макеевке 1 января

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Военнослужащие погибли от ракетного удара буквально сразу после начала нового года.

Вся Россия переживает из-за гибели военных РФ в Макеевке 1 января 2023 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Глава региона в своем выступлении затронул трагедию, а президент тут же отреагировал.

«Вся страна переживает», — заявил российский лидер.

О ракетном ударе по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке стало известно 2 января 2023 года. Удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS, два из которых удалось сбить. В результате атаки погибли 89 бойцов, в том числе заместитель командира полка.

Тех, кто получил ранения, направили для прохождения лечения в другие регионы России. Владимир Путин позже заявил, что решил наградить шестерых военных, спасавших своих боевых товарищей.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Самарской области прошли первые похороны погибших в Макеевке солдат.