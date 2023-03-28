Мы живем профессией: в Большом театре наградили лауреатов премии «Золотая маска»

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Для деятелей искусства полученная награда прежде всего олицетворяет признание и уважение со стороны коллег.

Торжественное вручение специальной премии «Золотая маска» прошло 27 марта в Большом театре. За выдающийся вклад в развитие театрального искусства были награждены художник Виктор Архипов, оперная певица Маквала Касрашвили и солистка балета Большого театра Марина Кондратьева, актриса Светлана Крючкова, режиссер Вениамин Фильштинский и другие. Лауреаты премии были объявлены еще в декабре прошлого года.

Символично, что церемония награждения прошла во Всемирный день театра. На мероприятии присутствовал художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, директор Большого театра Владимир Урин, а также актеры, режиссеры и композиторы, которые тем или иным образом связали свою жизнь со сценой.

«Мы с вами люди счастливые, потому что мы проживаем свои жизни в обнимку с прекрасной профессией, которую мы любим и которая дает нам силы жить», — обратился к публике театральный режиссер и педагог Вениамин Фильштинский.

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, имея за плечами богатый опыт в сфере театра и кино, поделилась своими наставлениями молодому поколению актеров.

«Любите не себя в искусстве, а искусство в себе. Работайте для зрителя, который что-то понимает. Не для тех, кто вчера родился и все, что ни покажи, им нравится. Для знающих людей, понимающих, глубоких», — заключила Светлана Крючкова.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году. Основными задачами является сохранение и развитие традиций российского театра, а также выявление лучших творческих работ и признание талантливых авторов и исполнителей.

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