«Пытаются решить одну задачу»: эксперт объяснил применение ВСУ «умных» авиабомб GLSDB

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

Российские военные впервые сбили управляемый снаряд американского производства в зоне спецоперации.

Применение управляемых снарядов GLSDB говорит о том, что украинские боевики пытаются подавить российскую систему противовоздушной обороны. Об этом «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что в зоне спецоперации впервые был сбит снаряд РСЗО GLSDB — «умная» авиабомба с двигателем.

По словам Леонкова, боеприпас представляет собой гибрид реактивной ступени системы залпового огня типа HIMARS и планирующей бомбы GBU-39. При запуске такого снаряда из установки РСЗО дальность его полета составляет около 150 километров. При этом он может маневрировать, отметил эксперт.

«По мнению американцев, он является эффективным средством борьбы против различных целей. Я думаю, что появление этого боеприпаса на Украине связано с тем, что американцы пытаются решить одну важную задачу — подавить нашу систему противовоздушной обороны, которая действует в зоне СВО», — предположил Леонков.

Он добавил, что до этого украинские войска применяли американскую ракету AGM-88, но она себя не оправдала. Между тем Россия доработала свой ракетный комплекс «Тор-М2», который успешно перехватывает такие боеприпасы.

На днях в зоне спецоперации впервые заметили швейцарский бронеавтомобиль Eagle I. Он оказался на снимках, сделанных в Авдеевке и Часовом Яре под Донецком. После этого репутация Швейцарии как страны, принципиально придерживающейся нейтральной позиции в конфликте, оказалась подмочена. Сейчас швейцарские власти, по их словам, выясняют, как их военная техника оказалась в зоне боевых действий на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие города России могут попасть под обстрел ВСУ из-за дальнобойных ракет GLSDB.