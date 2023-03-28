В Кремле отреагировали на отказ СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам»

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По словам Дмитрия Пескова, Россия не даст «замотать» тему расследования терактов на газопроводах.

В Кремле с сожалением отреагировали на отказ Совбеза ООН принять резолюцию по «Северным потокам». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта. Мы сожалеем, что наша инициатива не прошла, но российская сторона продолжит усилия, чтобы не дать замотать эту тему», — сказал он.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия больше не будет предлагать СБ ООН проголосовать за международное расследование диверсии на «Северных потоках», так как последнее голосование «раскрыло реальное отношение к вопросу» и ясно показало, что Запад не заинтересован в честном и открытом процессе.

В МИД РФ также высказались после отказа СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам». По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Вашингтон и Берлин сами раскрыли факт намеренного распространения фейков по поводу взрывов на газопроводах, когда единовременно «вбросили» одинаковые версии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».