Под стать хозяину: Тимати приобрел раритетное авто за сотни миллионов рублей

Фото: Instagram* / timatiofficial

Это не первая роскошная иномарка в автопарке звезды, но одна из самых дорогих.

Российский рэпер Тимати стал обладателем коллекционного автомобиля примерной стоимостью в 725 миллионов рублей. Во столько музыканту обошлась Lamborghini Veneno Roadster, рассказывает издание StarHit.ru.

Своим новым приобретением артист похвастался в социальных сетях, показав и роскошный зеленый салон иномарки, и ее незабываемый экстерьер. Попозировал артист также за рулем авто и на его фоне. На кадрах видно, что многомиллионная покупка дорога сердцу знаменитости.

И не удивительно: таких иномарок в мире можно по пальцам пересчитать. Одна хранится в музее Lamborghini и три — у их счастливых обладателей, один из которых теперь Тимати.

Итальянский суперкар, видимо, оказался близок знаменитости и по характеру. Резвый, заносчивый, эпатажный, бесстрашный — не зря название получил в честь агрессивного быка по кличке Венено, что в переводе с испанского означает яд. В одном слове весь смысл и претензия на индивидуальность. Разумеется, железный конь и новый хозяин нашли друг друга — слишком много общего.

К слову, это не единственный автомобиль класса «люкс» в автопарке артиста. К примеру, в 2021-м он приобрел лимитированный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet за 85 миллионов рублей. Также в его гараже есть Porsche Cayenne, Audi R8, Mercedes Geländewagen, Rolls Royce Phantom, Lamborghini Mansory Carbonado GT и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров подколол Тимати во время телешоу.