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Также украинская армия потеряла до 125 боевиков под Красным Лиманом.

Около 240 военных и наемников за сутки уничтожили Вооруженные силы РФ на донецком направлении. Такие данные озвучил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российским военным также удалось ликвидировать три вражеские боевые машины пехоты, столько же бронетранспортеров, две бронемашины и гаубицы Д-30.

Вместе с этим украинская армия понесла потери на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Там они составили до 125 боевиков. Поражения нанесены в населенных пунктах Невское и Червоная Диброва.

Кроме того, российские силы за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников на территории Запорожской и Харьковской областей.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полной зачистке российскими военными промзоны в Артемовске.