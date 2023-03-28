В Дании нашли виновных в космических ценах на газ, и это не Россия

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/STAR-MEDIA / Michael Schön

Для европейцев стали неприятным сюрпризом астрономические заработки компаний, торгующих газом, в период рекордной стоимости топлива.

В Дании разгорается скандал после того, как выяснилось, что три сотрудника компании-трейдера Energi Danmark, работающей на рынках газа и электроэнергии стран ЕС, претендуют на бонусы в десятки миллионов долларов за 2022 год. Об этом сообщает EADaily.

Уточняется, что одному из сотрудников компании полагается 25 миллионов долларов, а другому 43 миллиона. Сообщение о таких огромных суммах в период рекордных цен на газ вызвало общественный резонанс. В министерстве климата, энергетики и коммунальных услуг Дании уже заявили, что такое недопустимо.

В свою очередь Energi Danmark пришлось оправдываться. Там поспешили заявить, что оставят ключевых сотрудников без бонусов.

Издание указывает, что на Западе привыкли обвинять в рекордных ценах на энергию Россию. Между тем на дефиците нефти, газа и электроэнергии заработали именно европейские трейдеры, чьи доходы от энергокризиса возросли до астрономических сумм.

Например, оборот известной компании Vitol в 2022 году вырос почти в два раза и составил 505 миллиардов долларов, а чистая прибыль — свыше десяти миллиардов. Другая крупная компания — Trafigura заработала за тот же период более семи миллиардов долларов.

Опрошенные агентством эксперты отметили, что аномально высокие цены на газ и электроэнергию в странах ЕС — это результат искусственно созданного ажиотажа на бирже, который стимулируют европейские политики. Так, правительство Германии выделило немецким трейдерам Uniper и SEFE госкредиты, на которые в августе 2022 года они скупали топливо на бирже. В результате котировки вырастали до рекордных 3500 долларов за тысячу кубометров газа.

Однако это не мешает европейским политикам обвинять в росте цен на энергию Россию. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о росте коммунальных счетов жителей ЕС в прошлом году на 300% якобы из-за того, что Россия за восемь месяцев сократила на 80% поставки газа.

При этом она почему-то умолчала, что проблемы с поставками газа в ЕС возникли из-за принятых самим объединением антироссийских санкций, часть из которых напрямую повлияла на ограничение поставок топлива.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Запад списывает собственные ошибки на российскую спецоперацию.