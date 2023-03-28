Наталию Белохвостикову госпитализировали с жалобами на сильные боли

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитая актриса практически не могла ходить из-за недуга.

Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова была госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что 71-летняя актриса обратилась к врачам из-за сильных болей в ногах. Недуг не позволял ходить Белохвостиковой. Ранее звезда «Принцессы цирка» проходила лечение, однако оно не принесло результатов.

Несколько лет назад Белохвостикова перенесла операцию на сердце. В больницу она попала с нарушением ритма сердца и находилась в тяжелом состоянии.

Советский и российский зритель знает Наталию Белохвостикову благодаря ролям в картинах «Принцесса цирка», «Легенда о Тиле», «У озера», «Тегеран-43», «Белый праздник». Знаменитость два раза была удостоена Государственной премии СССР за свою кинокарьеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристу Роману Костомарову провели очередную операцию на руках.