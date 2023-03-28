Частный самолет сел на лед Байкала, чтобы туристы пообедали в местном кафе
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Фото, видео: Telegram / pridnestrovec; 5-tv.ru
Инцидент произошел недалеко от национального парка «Заповедное Прибайкалье».
Тонкий и рыхлый лед Байкала превратил во взлетно-посадочную полосу пилот частного легкомоторного самолета.
Он совершил незаконную посадку на территории национального парка «Заповедное Прибайкалье», потому что его пассажиры решили пообедать в местном кафе.
Самолет на озере неподалеку от берега сразу же заметили сотрудники заповедника. Они составили на пилота протокол об административном правонарушении.