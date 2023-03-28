Мошенник от имени адвоката Жорина пытался «развести» Лолиту на деньги: какая стратегия?
Мошенники пытались обокрасть Лолиту от лица Сергея Жорина
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитость спасла себя, предприняв правильный шаг — она попыталась перевести переписку в телефонный разговор. Обманщики, как правило, теряются при таком повороте.
Певица Лолита Милявская чуть не попалась в лапы мошенников. Некто связался с ней от имени звездного адвоката Сергея Жорина и попросил крупную сумму, которая якобы была необходима для разрешения дел известного юмориста Евгения Петросяна. В беседе с 5-tv.ru Жорин прокомментировал историю о «вымогателях» и признался, что его друзья нередко оказываются на прицеле аферистов.
Лже-Жорин написал Лолите под предлогом нахождения в Италии. По легенде злоумышленника, отправился за границу он по делам Петросяна, однако телеведущий неожиданно перестал отвечать ему в самый неподходящий момент: должен был перевести 470 тысяч рублей, но «ушел со связи». Именно об этой сумме мошенники вежливо попросили Милявскую.
От имени адвоката Жорина мошенники выманивают деньги.
Оказалось, что Лолита действительно почти поверила, что общается со своим приятелем. Подозрения у нее возникали только из-за нетипичных для Жорина речевых оборотов. Кроме того, на аватарке иностранного контакта стояла одна из последних фотографий звездного адвоката, что повышало процент доверия. Артистка поспешила перезвонить «Жорину», но в ответ получила сообщение о недопустимости разговоров в его «обстановке». Та не растерялась и связалась с настоящим Жориным по забитому в телефонной книге номеру.
«Она, конечно, с высокой степенью вероятности предполагала, что это не я. Мы с ней созвонились, она мне рассказала все это, и скрины есть. <…> Я предположил, что Петросяну тоже мог этот мошенник написать: „Я по делам Лолиты в Италии, скиньте денег"», — заметил адвокат.
По словам юриста, он начал переживать за Евгения Вагановича и предупредил его о возможных виртуальных диверсиях. Жорин объяснил, что в силу своей доброты и отзывчивости юморист мог повестись на уловки и, не разобравшись, отправить деньги.
А повод переживать действительно был: Лолита стала не первой, кого пытались обмануть от лица юриста. Пару месяцев назад мошенники писали известным адвокатам от имени Жорина.
«Там какая стратегия: они смотрят, на кого подписан я в Instagram* из известных людей, кто из известных людей взаимно подписан на меня. Из этого они делают вывод, что мы дружим, поскольку люди известные, их контакты найти не представляет большой сложности. Они с какого-то номера со своего, с зарубежного, ставят мою аватарку и пишут известным людям какие-то истории якобы от моего имени, просят денег», — прокомментировал адвокат.
В заключение Жорин добавил, что на его памяти не было случаев, когда его знакомые отправляли деньги аферистам. Он предупредил, что в подобных ситуациях всегда в первую очередь стоит убедиться, что вы имеете дело не с фейком. Для этого достаточно позвонить собеседнику. Мошенники, как правило, трубку не берут, в чем Лолита убедилась на собственном опыте.
Ранее 5-tv.ru писал, что Жорин лично «опробовал» схему обмана Ширвиндта.
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