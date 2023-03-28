Почему звезда «Рабы любви» Михаил Чигарев умер в нищете и полном забвении?

Фото: Кадр из к/ф "Лето рядового Дедова", реж. Георгий Дмитриевич Водэ, 1971 г.

Знаменитость не смог справиться с главной трагедией, что привело к непоправимым последствиям.

Фанаты известного актера Михаила Чигарева переживают трагическую новость — кумир умер на 79-м году жизни. Причиной смерти звезды стала продолжительная болезнь, с которой мужчина не смог совладать. Сообщается, что похороны пройдут 28 марта в Переславле-Залесском.

К слову, последние годы жизни артиста были несладкими. Недавно ему посвятили сюжет в шоу на федеральном канале. В ходе него было рассказано и показано, как жил артист после смерти его любимой дочери на 21-м году жизни. Чигарев не смог справиться с этой трагедией, поэтому пристрастился к горячительным напиткам.

Только дурман алкоголя помогал ему забыться. Под его воздействием знаменитость стал играть в азартные игры. С этого и начался его путь к нищете. Знаменитость потерял интерес к жизни, проиграл квартиру и дачу в Москве и стал выпивать еще больше. В конце телевизионное шоу показало его жилище в пристройке в себе Никитская Слобода.

Стоит отметить, что в карьере Чигарев заметно преуспел в свое время. Он прославился в таких фильмах, как «Город принял», «Раба любви», «Лето рядового Дедова», «В зоне особого внимания», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие. Одна из последних его известных ролей, это появление в сериале «Ранетки», где он играл дедушку одной из главной героинь.

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