Трех курсантов нашли мертвыми в академии под Санкт-Петербургом

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После вечернего построения здоровые студенты военного училища отправились в свои комнаты, однако утром у них проявились необычные симптомы.

Трое курсантов скончались в Военной академии связи имени Буденного в Ленинградской области. Их тела были обнаружены в казарме на территории части в Сертолово под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Курсанты проходили службу на контрактной основе с 2022 года. Известно, что накануне студенты военного училища вернулись из увольнения. Вечером они присутствовали на построении, а после вместе со сослуживцами отправились в комнаты и легли спать. Утром молодым людям стало плохо — у них были зафиксированы признаки эпилепсии.

Врачи на месте констатировали у курсантов смерть неизвестного происхождения. При визуальном осмотре трупов медиками не были выявлены следы телесных повреждений. Обстоятельства гибели молодых людей устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что студентка в Москве умерла после применения препарата для повышения иммунитета.