СВР рассекретила важнейшие документы о планах нападения Германии на СССР

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Сведения отправлялись в литерное дело под названием «Затея» и нередко материалы оттуда попадали на стол к Сталину.

Важные данные о подготовке гитлеровской Германией к нападению на СССР накануне обнародовала Президентская библиотека. Речь идет о рассекреченных документах 1941 года из архива Службы внешней разведки России, сообщает РИА Новости.

В статье отмечается, что указанные сведения удалось раздобыть благодаря сотрудникам советской внешней разведки, работавшим под началом ее руководителя Павла Фитина. Секретные данные разведгруппа начала получать с осени 1940 года, и они включались в литерное дело под названием «Затея». Нередко материалы оттуда отправлялись на стол Верховому главнокомандующему Вооруженными Силами СССР Иосифу Сталину.

Как отмечает агентство, только с января по 21 июня 1941-го Фитин направил руководству СССР более сотни разведывательных донесений. Они указывали на то, что война неизбежна и она не за горами.

Так, к примеру, сообщение из Берлина от 30 апреля 41-го поступило на основе данных от сотрудника министерства авиации Германии Харро Шульце-Бойзена с оперативным псевдонимом «Старшина». Он информировал, что «вопрос о выступлении Германии против Советского Союза решен окончательно». А также о том, что министр иностранных дел Третьего рейха Риббентроп тоже определился с позициейв данном вопросе — до последнего момента он был против нападения, но передумал на фоне твердой решимости Гитлера.

Еще из одного агентурного сообщения следовало, что немецкие офицеры и солдаты уже открыто говорят о предстоящей войне. В другом речь идет о военных приготовлениях германской армии на территории Румынии, в третьем — об аналогичной подготовке в Варшаве. В дело «Затея» попала и копия сообщения от 16 июня того же года о том, что подготовка вооруженного выступления против СССР завершена и удар может начаться в любой момент.

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