Расстрел детей в школе США устроила женщина: жуткие подробности
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Расстрел детей в школе США устроила женщина
Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Yilin; 5-tv.ru
При себе подозреваемая в кровавой расправе также имела пистолет и детальные планы образовательного учреждения.
Шесть человек погибли в результате стрельбы в американской школе. Среди жертв — трое детей. Женщина ворвалась в здание с двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. По данным полиции, стрелком оказалась выпускница заведения.
В ходе обыска у нее обнаружили детальные планы школы. Мотивы убийцы пока неизвестны. Стрелка ликвидировали на месте преступления.