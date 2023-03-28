Автобус с паломниками загорелся после ДТП в Саудовской Аравии, погибли 20 человек

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Причиной серьезной аварии стал отказ тормозов. Между тем, некоторые пассажиры выжили.

В результате страшной аварии в Саудовской Аравии погибли 20 человек. У автобуса, который вез паломников в Мекку, отказали тормоза. В результате он врезался в легковой автомобиль, после чего перевернулся и загорелся.

Многие пассажиры просто не смогли выбраться из пылающего салона. А те, кому удалось спастись, получили серьезные ожоги.