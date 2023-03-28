Учится сидеть и глотать: новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Медики боятся за печень фигуриста и делают все возможное, чтобы не допустить ее отказа.

Фигуристу Роману Костомарову зашили трахеостому и сделали перевязки. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас некроз не распространяется по телу. Также у спортсмена восстановилось мозговое кровообращение, но медики продолжают ему ставить капельницы и уколы.

Сообщается, что в основном лекарственная терапия направлена на восстановление внутренних органов. Печень знаменитости получает внушительную дозу терапии для быстрой регенерации клеток.

При этом сам фигурист пьет специализированное питание, однако заново учится жевать и глотать. В том числе спортсмен стал сидеть, но пока с посторонней помощью.

В прошедшую пятницу появилась информация, что знаменитого пациента снова отправляли в операционный блок. Тогда ему удалили кисть левой руки и почистили часть трахеостомы, чтобы в случае критической ситуации была возможность подключиться к аппарату ИВЛ. Медики отмечали, что больной дышит самостоятельно, кислород подается ему через назальные канюли.

При этом врачи беспокоились за печень спортсмена — она начала частично отказывать. Несмотря на регенерацию, орган может не выдержать в критических случаях. Сейчас медики делают все, чтобы этого не допустить.

Еще в январе Романа Костомарова срочно положили в больницу с двусторонней пневмонией. Заболевание дало осложнения, начался некроз ткани. Из-за этого врачам пришлось удалить пораженные участки. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Романа Костомарова готовят к протезированию.