Приют в Подмосковье уходит под воду: в столичном регионе начались паводки

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Зоозащитники попросили жителей Московской области забрать собак из сооружений, которые постепенно погружается в талую воду.

В Подмосковье волонтеры спасают от паводка собак. Местный приют уходит под воду. Зоозащитники обращаются за помощью к неравнодушным людям, чтобы животных забрали. В столичном регионе затоплено уже больше двух десятков муниципалитетов. Несколько населенных пунктов отрезало водой.

Не лучше обстоят дела в соседней Калужской области. Под Обнинском большая вода добралась до дач. Некоторые дома чуть ли не полностью скрылись в потоках.

В Удмуртии сейчас восстанавливают дорогу. Из-за паводка на федеральной трассе образовался огромный провал. Движение перекрыли на несколько дней, пока идет ремонт.

В Новгородской области отрезанными от «большой земли» оказались несколько поселков — там затопило мосты и дороги. Передвигаться можно только на лодках.

В Оренбургской области под воду уходит целый дачный поселок. Резкое потепление и дожди привели к паводкам в 18 российских регионах.