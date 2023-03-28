Водитель маршрутки в Дагестане чуть не утопил пассажиров, переезжая через мост

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При этом люди предупреждали мужчину, что рисковать не стоит. Однако он принял другое решение.

Попытка водителя дагестанской маршрутки переехать через затопленный мост на реке Сулак запомнится пассажирам надолго. В микроавтобус залилась вода. Машину понесло течением. А ведь люди сразу дали понять отчаянному водителю, что рисковать не стоит.

Маршрутка не затонула только чудом зацепившись за преграду, после этого пассажиры наконец смогли выбраться наружу.