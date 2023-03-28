Балмашева показала посиневшего сына сразу после тяжелых родов: «Обмотало пуповиной»

Фото: Instagram* / marina_balmasheva

Знаменитость, родившая второго ребенка от своего пасынка, рассказала о трудностях появления малыша на свет. Текст она сопроводила снимком, который слабонервным лучше не видеть.

Блогер Марина Балмашева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время вторых родов. Текст она сопроводила фотографией с младенцем, которая была сделана сразу после появления малыша на свет.

На снимке, оригинал которого слабонервным лучше не видеть, Марина Балмашева запечатлена с новорожденным на груди. Младенец испачкан в крови, цвет кожи у него синий.

«Был обмотан один раз пуповиной. Оля (первый ребенок — Прим. ред) щеками не проходила. А сын прошел. Но так прошел, что я еле ползаю», — объяснила вид ребенка Марина Балмашева в Telegram-канале, где и опубликовано фото.

Блогер добавила, что громка кричала от боли во время родов. В итоге ей сделали эпидуральную анестезию.

Сейчас с малышом все в порядке, его состояние не вызывает опасений у врачей. Telegram / balmasheva_marina

Обвитие пуповиной — серьезная родовая травма. Это чревато серьезными проблемами и даже гибелью ребенка. К счастью, в случае с родами Марины Балмашевой все обошлось. Новорожденный мальчик хорошо себя чувствует, его состояние не вызывает опасений у медиков.

Марина Балмашева известна тем, что вышла замуж за своего пасынка. Летом 2020 года она рассталась с мужем Алексеем Шавыриной после 13 лет брака и затем расписалась с его сыном Владимиром. В 2021 году у них родилась дочь Ольга. Имя новорожденного сына 37-летняя блогер и ее 22-летний муж пока держат в секрете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что священник грубо обошелся с крестных родителями дочери Марины Балмашевой во время церемонии.