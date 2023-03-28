Академия художественной гимнастики «Небесная грация» принимает гостей из Казахстана

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Молодые спортсменки готовятся в Сочи к международным соревнованиям.

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой вновь принимает гостей. Осуществить мечту и потренироваться на ковре уникального спортивного комплекса посчастливилось молодым спортсменкам из Казахстана. Юные гимнастки готовятся к ответственным мировым состязаниям, и помощь профессиональных тренеров из России — среди которых сама легендарная олимпийская чемпионка — как нельзя кстати. Обозреватель «Известий» Александр Мостославский передает из Сочи.

Утро мечты! Занятие хореографией в Сочи, в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, под музыку из балета «Дон Кихот». В наставниках — знаменитая олимпийская чемпионка. Лучшей мотивационной тренировки — и не придумать!

«У тебя нога должна идти за руку. Поняла? Вот! Молодец!» — похвалила спортсменку Алина Кабаева.

Из желающих позаниматься в этой Академии уже выстроилась очередь! Принять участие в таких сборах мечтают не только дети из российских регионов, но и зарубежные гимнастки. Вот, например, спортсменки из дружественного Казахстана — под руководством наших тренеров они готовятся в Сочи к ответственным международным соревнованиям.

«Художественная гимнастика Казахстана во многом обязана покорителям целины! В конце 50-х годов прошлого века осваивать новые „пахотные территории“ в республику приехали тысячи молодых специалистов со всего СССР. Среди них была и Эльза Адриан. Именно благодаря ее инициативе в Целинограде — теперешней Астане — появилась первая секция художественной гимнастики. Тренировались в небольшой зале с четырехметровыми потолками. А чтобы кинуть обруч, булаву, скакалку или мяч на нужную высоту — просто выходили на улицу!» — напомнил обозреватель Александр Мостославский.

Милана Парфилова считается одной из самых перспективных гимнасток Казахстана. Она мечтает об олимпийском золоте. Как говорят профессионалы — небезосновательно!

«Вот сейчас у нас идет отбор на Азиатские игры. Все четыре вида должны быть отработаны четко. Готовимся на Кубок мира — в Болгарии. Это будет мой первый Кубок мира. Мне сейчас очень сильно помогает российский тренер. Я очень ей благодарна! Вот прям что-то новое, где-то какой-то переход в программе. Вот это тоже мне очень понравилось — что мной заинтересованы», — поделилась юная гимнастка из Казахстана Милана Парфилова.

«Успех казахской художественной гимнастики зависит от России. Мы всегда учимся у России!» — добавила заслуженный тренер республики Казахстан Лола Адилбекова.

Тренер Елена Карпушенко — легенда в художественной гимнастике! На счету ее учениц — десятки побед на мировых чемпионатах и Олимпийских играх. Среди воспитанниц Елены Львовны — олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Татьяна Курбакова и серебреная медалистка Олимпиады 2016 года в Рио Яна Кудрявцева.

«Очень важно полюбить гимнастику. Очень важно видеть, слышать и понимать тренера. Все остальное — сразу прирастет, если ты видишь, слышишь, понимаешь тренера. Если ты любишь то, что ты делаешь!» — поделилась секретом успеха заслуженный тренер России Елена Карпушенко.

Двенадцатилетняя гимнастка из Красноярска Ева Чистая — как раз из таких спортсменок! Тренеры говорят: она готова буквально «жить» в гимнастическом зале. Несмотря на свой юный возраст, в активе Евы есть даже фирменный элемент с обручем, носящий ее имя. Она сделала его первой в мире.

«Я хочу стать олимпийской чемпионкой. Хочу еще несколько фирменных элементов. И хочу потом стать тренером», — рассказала о своих желаниях гимнастка из Красноярска Ева Чистая.

Такие сборы — бесценный опыт не только для маленьких гимнасток, но и для заслуженных тренеров и прославленных спортсменок. Вот, например, незабываемый мастер-класс! Многократная чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Скалдина и олимпийская чемпионка Алина Кабаева с азартом осваивают новые элементы с булавами! Уверяют — учится никогда не поздно!

«Я этим живу. И я делаю сейчас, когда пытаюсь показать, вещи, которые я никогда в жизни не делала! Уже 30 лет я работаю тренером. Все хотят результат. Но опять-таки, либо ты хочешь результат сейчас, либо ты работаешь на будущее. Я хочу, чтобы девочка раскрылась, как можно дольше была в гимнастике. Поэтому, мне кажется, надо все постепенно делать, потихонечку», — отметила Оксана Скалдина — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы.

Для спортсмена правильный отдых не менее важен, чем грамотная тренировка! В Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» предусмотрено все для восстановления сил юных спортсменок — сауна, массажные купели, прекрасный бассейн и комфортабельный кинотеатр. Ну и конечно, каждые сборы, не обходятся без культурно-развлекательной программы! На этот раз подарок от Академии Алины Кабаевой — выходной день на аттракционах в «Сочи Парке».