Ни грамма жира: Ирина Шейк снялась в откровенном бикини, похваставшись фигурой

Фото: www.globallookpress.com / Cinzia Camela

Российская супермодель показала себя без фильтров и фотошопа.

Российская супермодель Ирина Шейк во время отпуска на тропических островах восхитила пользователей сети откровенным снимком. На четвертом десятке знаменитость может похвастаться идеальной фигурой без грамма жира.

В кадре Шейк сфотографировалась в зеркале в черном купальнике, который едва закрывал интимные части тела. Судя по мокрым волосам, женщина недавно вернулась с пляжа. Интернет-пользователи поспешили закидать супермодель хвалебными комментариями, отметив безупречные линии стройного тела.

«Самая горячая девушка на планете»;

«Невероятный пресс и бесконечно длинные ноги»;

«Самая красивая женщина на свете», — написали фолловеры.

Ирина Шейк без фильтров и фотошопа. Instagram* / irinashayk

Сама же Шейк однажды признавалась, что стройную фигуру и на четвертом десятке ей помогает сохранить быстрый обмен веществ. Но все же одного правила перед съемками она придерживается — не ест плотную пищу, чтобы живот выглядел плоским. А уже после работы может позволить себе съесть что-нибудь вредное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Шейк воспитывает дочь от Брэдли Купера.

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