«Большая перемена»: в Сочи проходит марафон участников всероссийского конкурса
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Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Победителей ждут ценные награды.
В Сочи собрались участники всероссийского конкурса «Большая перемена».
Дети и их педагоги из разных регионов страны представляют свои проекты, делятся историями успеха.
А еще встречаются с ведущими экспертами, среди которых — звезды спорта, политики, культуры. Победители получат ценные призы.
С молодыми талантами пообщалась Анна Воропай.