Россия больше не будет предлагать СБ ООН международное расследование теракта на «Северных потоках»

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Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что последнее голосование «раскрыло реальное отношение к вопросу».

Россия больше не будет предлагать СБ ООН проголосовать за международное расследование диверсии на «Северных потоках», последнее голосование «раскрыло реальное отношение к вопросу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Запад не заинтересован в честном и открытом расследовании диверсии на Северных потоках. Это следует из итогов заседания совбеза ООН. Страны не поддержали инициативу России о создании международной комиссии по выяснению обстоятельств взрыва. Документ набрал всего три голоса. Аргументы сторонников и противников выслушал Александр Якименко.

Внеочередное заседание Совбеза ООН вызвало большой ажиотаж у союзников нашей страны. Полным составом — пришли Китай, Эритрея, и другие страны, а вот у делегации США и тех, кто поддерживают Вашингтон — видны пустые кресла во втором и третьих рядах. Именно наша страна больше всего пострадала от диверсии на северных потоках. Но как отметил наш постпред Василий Небензя — похоже, что европейские страны решили просто затягивать собственные расследования.

«Мы выдвинули такую инициативу, поскольку у нас есть серьезные и весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований. Они демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами, в частности с нашей страной. А ценное время уходит и возникает подозрение, что усилия нацелены не на выяснение обстоятельств диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления», — заявил Небензя.

При этом — европейские спецслужбы не делают официальных заявлений: вместо этого предпочитают по чуть-чуть сливать некую информацию прессе. Еще в начале марта — Нью-йорк таймс вышла с якобы собственным расследованием о том, что взрывы устроила некая проукраинская группировка. Эту же версию озвучили и немецкие издания, которым якобы даже удалось идентифицировать яхту, с которой дайверы ныряли в воды Северного моря. Но дальше предположений дело не пошло — а в России эту версию опровергли в как нереальную. Результаты анализа озвучил Владимир Путин: по его словам, для этого нужна серьезная поддержка на государственном уровне…

«Я думаю, что это, уверен, что это полная чушь! Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — заявил Путин.

Куда более правдоподобную версию опубликовал знаменитый американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Обладатель Пулитцеровской премии выяснил, что за диверсией стоит администрация Белого дома, а приказ привести бомбу в действие отдавал лично Джо Байден. Представитель США в ООН в ответ на напоминание об этой статье лишь обвинил Россию в попытке дискредитировать расследования Германии и Дании.

«США неоднократно опровергали российские заявления о нашей причастности к этому акту саботажа. Соединенные Штаты не были причастны никоим образом. Точка. Международное сообщество не может мириться с попытками уничтожить критическую инфраструктуру. Но предложенная Россией резолюция — это была попытка дискредитировать работу текущих национальных расследований и нанести ущерб любым выводам, к которым они приходят, и которые не соответствуют позиции России», — заявил заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд.

Именно эту — американскую позицию — под копирку повторили и представители всех европейских и части африканских стран. Все они — воздержались при голосовании. В результате итоги его и не были приняты: за российскую резолюцию проголосовали всего три страны: помимо России это Бразилия и Китай. Эта страна также является и соавтором текста: свое мнение представитель Поднебесной также подчеркнул на заседании.

«Эта злостная диверсия затрагивает безопасность не только европейской, но и мировой, транснациональной инфраструктуры. В интересах всех стран <…> объективное, беспристрастное и профессиональное расследование произошедшего, чтобы как можно скорее были опубликованы сведения о его результатах и были привлечены к ответственности виновные», — заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.

Примечательно, что ни один из членов совета безопасности не проголосовал против! Но голосов для принятия резолюции все равно не хватило… И это еще раз показало, что коллективный Запад — в честном и открытом расследовании диверсии — не заинтересован!