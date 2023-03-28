Украинских боевиков учат использовать боеприпасы с обедненным ураном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Imo; 5-tv.ru

Журналисты обратили внимание на видео с британскими и американскими инструкторами.

После недавних заявлений о готовности поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном британцы перешли от слов к делу.

Известный журналистскими расследованиями портал Declassified UK обратил внимание на видео от Минобороны Соединенного Королевства.

В ролике можно увидеть обучающие копии снарядов с обедненным ураном. Причем, помимо британских «учителей» на кадрах присутствует и американский офицер.

Впрочем, Белый дом отрицает отправку Киеву радиоактивных снарядов.