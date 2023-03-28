«У нас кризис»: жена звезды «Дома-2» Задойнова задумалась о разводе

Фото: Instagram* / zadoynova_ksusha

В браке Ксения и Александр почти три года. У них подрастает долгожданная дочка. Что стало поводом для печальных мыслей?

Жена звезды реалити-шоу «Дома-2» Александра Задойнова Ксения подтвердила догадки интернет-пользователей о том, что в ее семье не все гладко. В последнее время женщина ходит поникшая, она все реже стала рассказывать публике о своей жизни и практически перестала публиковать совместные фото с мужем.

«Да, у нас кризис в отношениях. И пока я не знаю, как его можно пережить. Я долго старалась, но не все зависит от меня», — сообщила Задойнова.

Как только женщина поделилась новостью, у нее начали спрашивать, в чем причина разлада. Но вдаваться в подробности Задойнова не стала. Молчать решил и Александр. Хотя раньше признавался — Ксения — идеал женщины, а в момент беременности и вовсе стал любить ее еще больше. Хотя ребенок для него третий. До брака с участницей «Дома-2» был женат. Еще до переезда в Москву он зарегистрировал отношения с девушкой в родном Ярославле. Первая супруга родила ему дочь Анастасию. А придя на телевидение, он встретил Элину Камирен, которая родила ему дочку Сашу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова попросила изменившего ей мужа.

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