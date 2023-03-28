Задержана любовница покойного Пьера Нарцисса, ей грозит 11 лет лишения свободы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Загадочная особа Ксения Грин заявила о себе в день прощания с исполнителем хита «Шоколадный заяц». А после стала буквально преследовать семью покойного.

Любовницу покойного Пьера Нарцисса — по крайней мере, именно так представлялась загадочная особа Ксения Грин — задержали. Правоохранители надели на нее наручники прямо во время светского мероприятия. Об этом 5-tv.ru сообщил директор артиста Сергей Дворцов. Он же предоставил видео с задержанием.

Ксения Грин не оказывала сопротивления и не задавала никаких уточняющих вопросов. По словам Дворцова, ей грозит до 11 лет лишения свободы. Он не уточнил причину задержания. Однако отметил, что после него вскрылось якобы хищение любовницей Нарцисса 13 миллионов рублей в Турции.

Конфликт у Ксении Грин с семьей покойного певца возник в прошлом году. В день прощания с певцом в Москве она появилась в траурном зале и заявила, что встречалась с Пьером и даже собиралась за него замуж. Тогда представители Нарцисса прямо говорили прессе: эту женщину не знают, история про роман — выдумка.

Но девушка настаивала на своем. Сначала она пустила слезу у гроба, а после взяла в оборот журналистов, поделившись массой откровений. Затем откуда-то достала номер дочери Пьера Каролины и стала названивать ребенку в, предположительно, пьяном виде. Затем и вовсе подралась с Калачевой.

Вдова певца даже подала на Грин в суд и выиграла дело: самопровозглашенную любовницу обязали выплатить родственникам Нарцисса 40 тысяч рублей. Но это не утихомирило Ксению. По словам Дворцова, ему стали поступать угрозы из-за нее. Мол, именно он виновен в смерти Нарцисса и поплатится за это. Со всеми сообщениями Сергей намеревался отправиться в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет организован склеп с биоматериалами Пьера Нарцисса.