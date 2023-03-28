Звезда «Дома-2» Салибекова решила набить тату под грудью: «Для женской энергии»

Фото: Instagram* / salibekova

После развода блогер буквально расцвела. Она стала больше внимание уделять себе и своей внешности. Впереди ее ждет новое преображение.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова начала активную подготовку ко дню рождению. Совсем скоро она отметит 35-летие. Помимо пышной вечеринки с многочисленными гостями она намерена и сама себе преподнести подарок. Порадовать себя она решила новым преображением, а именно хочет сделать татуировку.

«Хочу лотос под грудью. Нужен классный мастер. Это классно для проработки женской энергии», — сообщила Салибекова в социальной сети.

По словам блогера, рисунок не только будет украшать ее тело, но и станет неким способом проработать женскую энергию. При этом стоит отметить, что татуировка будет не первым изменением во внешности. После развода Салибекова неоднократно перекрашивала волосы и ложилась под нож хирурга, сделав операцию по коррекции груди, удалила из проблемных зон жир и добавила ее туда, где требуется больше объема.

К слову, развелась Салибекова в мае прошлого года. С Тиграном Салибековым она прожила 11 лет. Женщина родила троих сыновей: Ролана, Эльдара и Баграта. Экс-муж после развода вернулся в телепроект. Салибекова же не торопится раскрывать подробности личной жизни после расставания. При этом в последнее время ее все чаще замечают в компании танцора Александра Сирохи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего Юлия Салибекова боялась после развода.

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