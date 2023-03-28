Кириенко: дети отправили более одного миллиона писем солдатам в зоне СВО

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Бойцы хранят детские письма в нагрудном кармане полевой формы. Они проникнуты теплом и душевным участием.

«Движение первых» набирает обороты. В «Сириусе» собрались участники этого патриотического сообщества со всех регионов страны.

С момента создания прошло всего три месяца, а уже удалось запустить множество интересных проектов вроде «Зарницы 2.0». По сути, это новое прочтение старой доброй игры — но теперь она супер-технологичная. Можно научиться управлять беспилотниками и даже выявлять фейки в сети.

Еще одной важной акцией стала отправка детских писем в зону СВО. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что солдаты на передовой получили более одного миллиона посланий.

«Очень часто видел, когда у ребят эти письма в нагрудном кармане полевой формы. Эти письма от незнакомых детей, но они проникнуты теплом и душевным участием. Для ребят на передовой они невероятно важны», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Кириенко призвал опираться на образование в СССР при отказе от Болонской системы.